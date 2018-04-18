Делегация из Сирии прибыла в Крым для участия в Ялтинском экономическом форуме

Симферополь, 18 апреля. Крупная сирийская делегация, возглавляемая министром экономики и внешней торговли страны Самером аль-Халилем, прибыла в Крым, чтобы поучаствовать в IV Ялтинском международном экономическом форуме.

В аэропорту «Симферополь» гостей из ближневосточного государства встретил глава республики Крым Сергей Аксенов. Всего в делегацию из САР вошло 80 человек.

Ранее стало известно, что в рамках форума может быть подписано соглашение о создании зернового хаба в одном из портов Крыма, чтобы наладить поставки в Сирию.

Напомним, IV Ялтинский международный экономический форум официально откроется в четверг, 19 апреля. Завершится мероприятие 21 апреля.