Суд заставил раскрыть секрет трюка с исчезновением людей в шоу Копперфильда

Лондон, 18 апреля. Суд обязал знаменитого фокусника Дэвида Копперфильда раскрыть секрет его главного трюка с исчезновением людей после того, как один из зрителей получил травму, участвуя в представлении.

Житель Великобритании Гэвин Кокс, который в 2013 году прилетел в Лас-Вегас, чтобы посмотреть шоу знаменитого иллюзиониста, подал в суд на организаторов выступления.

Он и еще 12 зрителей были выбраны для главного трюка. Добровольцев поместили в подвешенную над сценой клетку. В момент «исчезновения» ассистенты Копперфильда вывели их через закрытые темными шторами проходы на кухню, а оттуда — на улицу. Через некоторое время участникам представления было позволено вернуться в зал.

Кокс отмечает, что, когда его выводили по темного проходу, он упал. Свои травмы британец оценил в 400 тыс. долларов. Исполнительный продюсер шоу Копперфильда Крис Кеннер, выступая в суде, был вынужден объяснить принцип работы трюка с исчезновением людей. Он подчеркнул, что в проходах не было преград, о которые можно было бы запнуться и за 15 лет демонстрирования данного фокуса подобных инцидентов ни разу не было.