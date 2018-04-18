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Стала известна дата нового заседания контактной группы по Донбассу
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    Стала известна дата нового заседания контактной группы по Донбассу

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    Стала известна дата нового заседания контактной группы по Донбассу

    Москва, 18 апреля. Пресс-секретарь председателя Народного совета Донецкой народной республики Виктория Талакина на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что следующее заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится в мае.

    В среду, 18 апреля, на своей странице в Facebook Виктория Талакина сообщила, что заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине подошло к концу. Следующая встреча, которая пройдет в Минске, намечена на май.

    «Заседание Контактной группы подошло к концу. Следующая встреча переговорщиков запланирована на 4 мая», — написала Виктория Талакина.

    Автор: Дарья Смолина
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