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Шаманов объяснил, почему не совпадают цели России и США в Сирии
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    Шаманов объяснил, почему не совпадают цели России и США в Сирии

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    Шаманов объяснил, почему не совпадают цели России и США в Сирии

    Москва, 18 апреля. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что западная коалиция пытается игнорировать РФ, принижая ее роль в решении конфликта в Сирии и идя провокации, и именно из-за этого стратегические цели России и США в САР не могут совпадать.

    «Последние годы демонстрируют, что они (цели), безусловно, не могут совпадать, потому что игнорирование России, как это было в 1990-е годы давно, позади, — сказал Шаманов в интервью журналистам. — Однако они, сформировав коалицию стран, пытаются принизить роль России и идут на всякого рода провокационные действия, которые уже вышли за рамки разумного», передает РИА Новости.

    Шаманов объяснил, почему не совпадают цели России и США в Сирии

    Напомним, ранее помощник американского госсекретаря Уэсс Митчелл заявил, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но в случае необходимости готовы применить силу.

    США и их союзники 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийской военной и гражданской инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку актом агрессии, отметив, что западные страны фактически поддержали террористов. 

    Автор: Тимур Румянцев
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