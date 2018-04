Автор «Валютных войн» посоветовал, как подготовиться к новому кризису

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи автора бестселлера «Валютные войны» Джеймса Рикардса Here’s Where the Next Great Crisis Originates («Вот где начинается следующий Великий кризис»), опубликованной на портале Daily Reckoning.

Все финансовые кризисы одинаковые и разные одновременно.

Они одинаковы, когда речь идет о динамике распространения, неликвидности, банкротстве банков и общей атмосфере паники, где все в мире одновременно хотят вернуть свои деньги.

Однако каждый кризис имеет свои конкретные причины.

Финансовый кризис 1994 года в Мексике был вызван неспособностью страны продлить краткосрочные необеспеченные займы. Кризис 1998 года начался в 1997 году с девальвации Таиландом своей валюты. Паника распространилась по всему миру через Индонезию, Южную Корею, Малайзию и Россию, и затем ударила по Гринвичу, штат Коннектикут, где находился хеджфонд Long-Term Capital Management. Паника 2008 года, конечно, началась с субстандартных ипотечных кредитов, но быстро распространилась на долговые обязательства всех видов, особенно на фонды рынка краткосрочных капиталов и коммерческие бумаги Европейского банка.

Но что насчет следующего кризиса?

Согласно одной недавней статье Bloomberg, следующий кризис начнется с рынка долговых обязательств частных банков.

Конкретный виновник — так называемые «конвертируемые» долговые обязательства. Изначально это просто долговые обязательства, но, если банк окажется в бедственном положении, он может преобразовать их в собственный капитал, чтобы повысить свои коэффициенты достаточности капитала.

Проблема в том, что держатели облигаций знают об этом и начинают отказываться от своих облигаций, прежде чем банк приступит к конвертации. Это может привести к массовому изъятию вкладов из банков и вызвать внесение положений о перекрестном неисполнении обязательств по другим облигациям. Отнюдь не добавляя безопасности структурам банковского капитала, такие конвертируемые долговые обязательства могут сделать банки еще более нестабильными, разжигая еще большую панику.

Это лишь один пример сложности рынка капитала, и он говорит о том, что следующий кризис будет хуже предыдущего.

Дело в том, что сегодня системный риск велик, как никогда. «Слишком крупные, чтобы обанкротиться» банки сейчас имеют еще больший процент общих активов банковской системы и гораздо большие пакеты производных финансовых инструментов в руках брокеров.

Новые автоматизированные торговые алгоритмы, такие как техники высокочастотного трейдинга, используемые на фондовых рынках, могут добавить ликвидности в обычное время, но эта ликвидность может мгновенно исчезнуть, как только на рынке возникнут проблемы. И когда катализатор сработает и начнется паника, безличная динамика уже будет неконтролируема.

Такого рода внезапные сбои, которые, кажется, возникают из ниоткуда, полностью соответствуют положениям теории сложности.

В сложных динамических системах, таких как рынки капитала, риск находится в прямой зависимости от масштаба системы. Увеличение масштаба рынка означает многократно более масштабный крах.

Способность центральных банков разрешить новый кризис сильно ограничена низкими процентными ставками и раздутыми балансовыми отчетами, которые, несмотря на некоторые подвижки в этом направлении, все еще не нормализовались со времен последнего кризиса.

На данный момент неясно, как все будет развиваться дальше. Рынки по-прежнему находятся в неустойчивом положении, и волатильность высока. Независимо от того, в каком направлении будут двигаться рынки, мы не можем избежать рисков, которые таят в себе скрытые взаимосвязи в экономике.

В этом году уже проводилась коррекция рынка. Но следующая коррекция может обернуться крахом в 30% или 40%.

Условия для этого уже созданы. Но нельзя ждать, когда случится крах, потому что к тому времени будет уже слишком поздно.

Я рекомендую вам уменьшить свое взаимодействие с фондовым рынком и перейти на наличные деньги, золото, казначейские ценные бумаги, землевладение и изобразительное искусство.

Вы, возможно, упустите некоторую прибыль на фондовом рынке, но вам не придется беспокоиться о том, чтобы вы потеряете все, если случится кризис.