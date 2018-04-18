Глава Генштаба ВСУ обсудил с советниками из США реформы украинской армии

Киев, 18 апреля. Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко встретился с американскими, британскими и канадскими советниками. Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, стороны обсудили положение дел в Донбассе, а также реформирование системы управления ВС в стране.

«Стороны обсудили состояние и перспективы реформирования системы управления вооруженных сил Украины...» — отмечается к комментарии Генштаба.

Напомним, иностранные советники начали работать в министерстве обороны Украины в ноябре 2016 года. Предполагается, что советники, представляющие страны НАТО, помогут Киеву провести реформы в ВСУ.

Отметим также, что ранее стало известно, что на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко подал в суд главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.