Донбасс сегодня: Горловка под огнем артиллерии, Киев сокращает персонал СЦКК, провокация в Петровском

Донбасс, 18 апреля. Артиллерия ВСУ ударила по Горловскому району, есть разрушения жилого сектора. Киев планирует сократить число офицеров СЦКК, чем ставит под удар ОБСЕ. Украинские СМИ извратили отчет международной миссии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На горловском направлении в Донецкой народной республике зафиксирован огонь артиллерии украинских войск. На южном и донецком направлениях ВСУ применяли минометы и гранатометы. По всей линии соприкосновения позиции вооруженных сил ДНР атаковались из минометов, боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Режим прекращения огня нарушен украинской стороной 27 раз.

Под огнем киевских силовиков оказались 17 населенных пунктов республики. В результате попаданий по жилому сектору поселка Зайцево Горловского района частично разрушены три жилых дома. Общее количество снарядов, мин и гранат, выпущенных по территории республики, составило 865 единиц.

В Луганской народной республике минувшие сутки обошлось без артиллерийских обстрелов, но украинские минометы работали по позициям народной милиции ЛНР в Славяносербском районе и в районе Светлодарской дуги. Под обстрелом оказались три населенных пункта республики. Режим прекращения огня нарушен четыре раза, количество выпущенных боеприпасов составило более 100 единиц.

Киев сокращает штат военных наблюдателей

Разведкой Донецкой народной республики получены данные о значительном сокращении штата представителей украинской стороны в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Кроме того, в Волновахском районе Донецкой области наблюдательный пункт центра планируется полностью расформировать.

В оперативном командовании ДНР связывают данные мероприятия с постепенным отказом киевского руководства от выполнения минских соглашений и подготовкой к наступательной операции на республики Донбасса. Более того, в полученных еще этой зимой сведениях с картами наступления Волновахский район значился одним из основных мест прорыва обороны армии ДНР.

Возможные последствия решения Киева по СЦКК

Как отмечают наблюдатели, сокращение количества офицеров СЦКК напрямую негативно повлияет на решение оперативных вопросов по прекращению огня, по проведению восстановительных работ на объектах связи, ЛЭП и другой инфраструктуры. Ранее координация представителей ДНР и Киева в совместном центре позволяла решать данные вопросы более-менее оперативно.

Также, что наиболее существенно, убеждены в оперативном командовании республики, под угрозой оказываются представители миссии ОБСЕ, которые благодаря специфике своей работы и расширенному мандату зачастую становятся последним сдерживающим фактором для украинских войск при подготовке к обстрелам гражданских объектов и мирных жителей.

Украинские СМИ: «Террористы ДНР сбили беспилотник ОБСЕ»

В среду на лентах информационных агентств Киева появилось сообщение об атаке на беспилотный летательный аппарат наблюдателей ОБСЕ. Украинские СМИ со ссылкой на данные отчета международной миссии обвинили в этом военнослужащих ДНР.

На самом деле в информации организации лишь констатирован факт того, что беспилотник был запущен, потом с ним пропала связь, и уже после этого иностранцы слышали звуки выстрелов. При этом инцидент произошел в районе разведения сил и средств Петровское, то есть примерно на одинаковом удалении от позиций конфликтующих сторон.

Нигде далее в отчете миссии не значится, кто именно сбил БПЛА, и с какой стороны стреляли. Более того, сам беспилотник найти не удалось, и члены патруля вынуждены были покинуть район. Не исключено, что данный инцидент является намеренной провокацией украинских военных с целью создания ложного информационного повода для украинских СМИ.