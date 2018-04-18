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«Шило в мешке не утаишь»: эксперт прокомментировал заявление Чайки о Березовском
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    «Шило в мешке не утаишь»: эксперт прокомментировал заявление Чайки о Березовском

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    «Шило в мешке не утаишь»: эксперт прокомментировал доклад генпрокурора Чайки

    Смерть Бориса Березовского связана с тем, что он знал, кто и зачем отравил экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом в своем докладе в Совете Федерации заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Он подчеркнул: Березовский сотрудничал с британскими спецслужбами. Узнав, что миллиардер намерен вернуться в Россию, Лондон не мог этого допустить. 

    Генпрокурор отметил: у российского олигарха были сведения о том, кто на самом деле причастен к убийству Литвиненко. 

     «При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский не мог просто физически, — отмечает Чайка. У меня нет сомнений, что Березовский действовал под контролем специальных служб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, и поплатился своей жизнью. Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в адрес Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало известно в России».

    «Жонглирование фактами»: эксперт сравнил дела Литвиненко и Скрипалей

    Также генпрокурор подчеркнул: данные о том, что к убийству экс-сотрудника ФСБ причастны россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, сфальсифицированы.

    О том, что дело Литвиненко — всего лишь жонглирование фактами, которое в итоге сыграло злую шутку, говорит и кандидат политических наук, политолог Сергей Судаков.

    «Конфликт сейчас перешел в новую стадию. Великобритания потеряла независимость и полностью ушла под контроль Белого дома, — уверен эксперт. —  Генпрокурору Чайке незачем сочинять факты. Березовский всегда был под колпаком. Да, он сотрудничал с британскими спецслужбами и потому всегда оставался на плаву. Но потом он стал им не выгоден. Я помню его интервью, где он говорил, что хотел бы вернуться на родину. Я уверен, у прокурора России сведения верные. Шило в мешке не утаишь, и эта информация должна стать предметом гласности. Я считаю, дело Литвиненко — жонглирование фактами, которое в итоге сыграло злую шутку.  То же самое мы сейчас видим в деле Скрипалей: тонны фальсификации! Но и это потом станет невозможно скрывать, и мир узнает правду».

    Напомним, политическое убежище в Лондоне Борис Березовский получил в 2003 году. В России его обвиняли в финансовых махинациях. На требования об экстрадиции олигарха британские власти отвечали  отказом. В 2013-м Березовского нашли мертвым в доме его супруги в городе Аскот. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало самоубийство.

     

    Автор: Алина Чемерис
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