Французский писатель Бегбедер снимется в российской комедии

Москва, 18 апреля. Известный французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер сыграет в российской комедии «Элефант» режиссера Алексея Красовского, известного по триллеру «Коллектор» с Константином Хабенским.

Съемки фильма уже начались в Санкт-Петербурге.

В центре сюжета детский писатель Валентин Шубин, который постоянно живет в затворничестве. Писать Шубин упорно не хочет, несмотря на различные обстоятельства, которые так или иначе подталкивают его к ремеслу. Роль писателя досталась Алексею Гуськову.

В пресс-службе фильма рассказали, что Гуськов и Бегбедер познакомились в 2015 году на съемках фильма «Идеаль». С тех пор они продолжают дружить.