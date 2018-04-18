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Французский писатель Бегбедер снимется в российской комедии
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    Французский писатель Бегбедер снимется в российской комедии

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    Французский писатель Бегбедер снимется в российской комедии

    Москва, 18 апреля. Известный французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер сыграет в российской комедии «Элефант» режиссера Алексея Красовского, известного по триллеру «Коллектор» с Константином Хабенским.

    Съемки фильма уже начались в Санкт-Петербурге.

    В центре сюжета детский писатель Валентин Шубин, который постоянно живет в затворничестве. Писать Шубин упорно не хочет, несмотря на различные обстоятельства, которые так или иначе подталкивают его к ремеслу. Роль писателя досталась Алексею Гуськову.

    В пресс-службе фильма рассказали, что Гуськов и Бегбедер познакомились в 2015 году на съемках фильма «Идеаль». С тех пор они продолжают дружить.

    Автор: Дима Оленин
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