Грызлов об обстреле Луганска: Действия Украины носят демонстративный античеловечный характер

Минск, 18 апреля. Полномочный представитель РФ Борис Грызлов сообщил, что обстрел Луганска военными Вооруженных сил Украины во время подготовки к параду в честь празднования Дня Победы носит демонстративный античеловечный характер.

Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По его словам, контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе остается в центре внимания Контактной группы.

«Обстрел Луганска во время подготовки к параду в честь празднования Дня Победы — это вопиющий случай нарушения перемирия, — сказал Грызлов журналистам. — Действия Украины явно спланированы и носят демонстративный античеловечный характер».

В ночь на 17 апреля ВСУ обстреляли район Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. Об этом сообщил во вторник представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.