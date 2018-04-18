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Премьер Сирии отменил визит в Крым из-за атаки США и их союзников
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    Премьер Сирии отменил визит в Крым из-за атаки США и их союзников

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    Премьер Сирии отменил визит в Крым из-за атаки США и их союзников

    Симферополь, 18 апреля. Премьер-министр Сирии Имад Хамис не сможет посетить Ялтинский международный экономический форум в Крыму из-за недавней ракетной атаки США, Франции и Великобритании. Об этом в среду заявил сопредседатель форума Андрей Назаров.    

    «Делегацию возглавит министр экономики. Премьер-министр не смог в связи с последними событиями. В делегацию войдет 80 человек», — рассказал он агентству РИА Новости.

    Ожидается, что сирийская делегация прибудет в Крым в среду вечером. Ранее сообщалось, что Имад Хамис принял приглашение на Ялтинскую конференцию, которая посвящена послевоенному устройству Сирии. В рамках мероприятия запланировано подписание соглашения о создании в крымском порту хаба, через который будут налажены поставки зерна в Сирию. Форум будет проходить с 19 по 21 апреля.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.

    Автор: Антон Соколов
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