Премьер Сирии отменил визит в Крым из-за атаки США и их союзников

Симферополь, 18 апреля. Премьер-министр Сирии Имад Хамис не сможет посетить Ялтинский международный экономический форум в Крыму из-за недавней ракетной атаки США, Франции и Великобритании. Об этом в среду заявил сопредседатель форума Андрей Назаров.

«Делегацию возглавит министр экономики. Премьер-министр не смог в связи с последними событиями. В делегацию войдет 80 человек», — рассказал он агентству РИА Новости.

Ожидается, что сирийская делегация прибудет в Крым в среду вечером. Ранее сообщалось, что Имад Хамис принял приглашение на Ялтинскую конференцию, которая посвящена послевоенному устройству Сирии. В рамках мероприятия запланировано подписание соглашения о создании в крымском порту хаба, через который будут налажены поставки зерна в Сирию. Форум будет проходить с 19 по 21 апреля.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.