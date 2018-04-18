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Жители Крыма отказываются от украинской мобильной связи
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    Жители Крыма отказываются от украинской мобильной связи

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    Жители Крыма отказываются от украинской мобильной связи

    Симферополь, 18 апреля. В арбитражные суды Крыма поступают иски из разных районов полуострова и Севастополя о расторжении договоров аренды земли с двумя украинскими мобильными операторами — ПрАО «МТС Украины» и ЧАО «ВФ Украина». Основная причина расторжения контрактов — задолженность по выплате арендной платы за землю, на которой у операторов установлены вышки.

    На данный момент известно о четырех исках уже только за этот год — это Васильевское сельское поселение и Ароматновское сельское поселение Белогорского района, Яснополянское сельское поселение Джанкойского района и Севастополь. Ранее в арбитражных судах Крыма уже были рассмотрены порядка 19 исков о расторжении контрактов, все они были удовлетворены полностью или частично.

    При этом решение судов не носит политический характер.Просто жители Крыма отказываются от украинской мобильной связи в пользу российской. Украинские операторы в свою очередь терпят убытки и не платят за аренду по договорам, которые были заключены еще до вхождения республики в состав России. В общей сложности мобильные операторы Украины задолжали деньги за четыре года.

    Автор: Алексей Громов
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