Симферополь, 18 апреля. В арбитражные суды Крыма поступают иски из разных районов полуострова и Севастополя о расторжении договоров аренды земли с двумя украинскими мобильными операторами — ПрАО «МТС Украины» и ЧАО «ВФ Украина». Основная причина расторжения контрактов — задолженность по выплате арендной платы за землю, на которой у операторов установлены вышки.

На данный момент известно о четырех исках уже только за этот год — это Васильевское сельское поселение и Ароматновское сельское поселение Белогорского района, Яснополянское сельское поселение Джанкойского района и Севастополь. Ранее в арбитражных судах Крыма уже были рассмотрены порядка 19 исков о расторжении контрактов, все они были удовлетворены полностью или частично.

При этом решение судов не носит политический характер.Просто жители Крыма отказываются от украинской мобильной связи в пользу российской. Украинские операторы в свою очередь терпят убытки и не платят за аренду по договорам, которые были заключены еще до вхождения республики в состав России. В общей сложности мобильные операторы Украины задолжали деньги за четыре года.