Российские военные не пострадали при обстреле колонны ООН в Думе — Минобороны РФ

Дамаск, 18 апреля. Российские военные не получали ранений во время обстрела автоколонны ООН в сирийской Думе. В результате был ранен представитель Сирии, сообщили в Центре по примирению.

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко, информация о ранении российского офицера в ходе обстрела в Думе не соответствует действительности.

«В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было», — заявил он.

По словам Евтушенко, 17 апреля во время поездки в Думу для осмотра на внешнем периметре охраны автоколонны ООН произошел огневой контакт сирийских органов безопасности с неустановленными лицами.

Напомним, что Запад обвинил Дамаск в химатаке в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о сброшенной бомбе с хлором. В МИД РФ также назвали инцидент информационным вбросом, цель которого — оправдать силовой удар извне.