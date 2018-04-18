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Российские военные не пострадали при обстреле колонны ООН в Думе — Минобороны РФ
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    Российские военные не пострадали при обстреле колонны ООН в Думе — Минобороны РФ

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    Российские военные не пострадали при обстреле колонны ООН в Думе — Минобороны РФ

    Дамаск, 18 апреля. Российские военные не получали ранений во время обстрела автоколонны ООН в сирийской Думе. В результате был ранен представитель Сирии, сообщили в Центре по примирению.

    По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко, информация о ранении российского офицера в ходе обстрела в Думе не соответствует действительности.

    «В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было», — заявил он.

    По словам Евтушенко, 17 апреля во время поездки в Думу для осмотра на внешнем периметре охраны автоколонны ООН произошел огневой контакт сирийских органов безопасности с неустановленными лицами.

    Напомним, что Запад обвинил Дамаск в химатаке в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о сброшенной бомбе с хлором. В МИД РФ также назвали инцидент информационным вбросом, цель которого — оправдать силовой удар извне.   

    Автор: Алексей Громов
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