Сирия, 19 апреля. Армия САР смогла отбить массированную атаку «Джебхат ан-Нусры»***1 и «Файлак Ар-Рахман» на юге Хамы. Курды потеряли трех радикалов YPG при взрывах СВУ в окрестностях Манбиджа в Алеппо. Обнародованы новые доказательства связей «Белых касок» с террористами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершают подготовку к операции по зачистке анклава «Тахрир аш-Шам» и ИГИЛ1 на юге от Дамаска; провели бомбардировки опорных пунктов «Джебхат ан-Нусры» на юге и западе провинции Идлиб.

«Джейш Аль-Ислам»*****: сдала военнослужащим САА все свое вооружение в районе города Думейр в Восточном Каламуне, в том числе минометы и пикапы с пулеметами.

Курды: потеряли трех бойцов YPG, погибших при взрывах СВУ в окрестностях Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): провалила очередную попытку контратаки позиций армии САР на юге провинции Хама.

Армия Турции: застрелила жителя Сирии при попытке пересечь турецкую границу к северо-западу от Идлиба.

Провинция Дамаск

Отряды группировки «Джейш Аль-Ислам» сдали все свое вооружение военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) в районе города Думейр на восточных склонах горной цепи Каламун к северо-востоку от Дамаска. По информации военного источника на его странице в сети Twitter (@IvanSidorenko1), у боевиков было изъято большое количество стрелкового оружия, военные пикапы, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, минометы, а также средства связи и боеприпасы. Данная мера — одно из условий беспрепятственного выхода радикалов из региона. Тем не менее ряд других вооруженных исламистских формирований пока по-прежнему сохраняют присутствие на этом направлении.

Правительственные войска САР завершают подготовку к операции по зачистке анклавов террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламского государства»1 на южной окраине Дамаска. В настоящий момент сразу в трех районах на линии соприкосновения к югу от столицы сконцентрированы значительные силы САА, передает в Twitter (@raedsyrian002) военный источник. По его данным, подразделения вскоре начнут атаковать одновременно с трех этих направлений.

Провинция Алеппо

Сирийский источник привел на своей странице в соцсети Twitter (@Kev371A) очередное доказательство того, что якобы гуманитарная организация «Белые каски», финансируемая Соединенными Штатами и Великобританией, непосредственно связана с террористами. В ходе анализа видеоматериалов, публикуемых в соцсетях как исламистами, так и «волонтерами», источник наткнулся на того самого боевика формирования «Нур ад-Дин аз-Зенки», который в июле 2016-го года обезглавил мальчика на окраине Алеппо. Напомним, видео, зафиксировавшее этот момент, тогда потрясло весь мир, в очередной раз показав настоящие лица тех, кого спонсирует Запад. Примечательно также, что этот боевик-головорез был обнаружен источником на одном из давних видеоматериалов «Белых касок» в составе группы так называемых «волонтеров».

Курдские Отряды народной самообороны (YPG) понесли новые потери в живой силе в окрестностях Манбиджа в результате детонации самодельных взрывных устройств. По данным местного источника в Twitter (@RisboLensky), на СВУ подорвались как минимум три курдских бойца. Предполагается, что бомбы могли быть установлены диверсионными группами Свободной сирийской армии (ССА)**, поддерживаемой Турцией.

Провинция Идлиб

Один мирный житель был застрелен турецкими пограничниками при попытке пересечь границу между странами на северо-западной окраине провинции Идлиб. Об этом сообщает местное новостное агентство Idlib24. Напомним, почти весь регион, за исключением его юго-восточной части, контролируется вооруженными исламистскими группировками, в том числе террористами «Джебхат ан-Нусры». Десятки тысяч людей уже несколько лет подряд живут в условиях их оккупации на этих территориях. При этом гражданские лица зачастую оказываются жертвами междоусобных столкновений исламистов, которые нередко ведутся прямо в черте густонаселенных городов.

Портал Idlib24 передает, что ВВС САР провели новую серию бомбардировок опорных пунктов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге и на западе провинции Идлиб. Данные об итогах боевых вылетов в настоящий момент формируются.

Провинция Хама

Согласно информации ливанского агентства Al Masdar News, очередная попытка террористических бандформирований провести контратаку позиций САА в южной части Хамы провалилась. Отряды «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам» наступали в направлении населенного пункта Каббат Аль-Курди. Поначалу им даже удалось несколько продвинуться, захватив ряд опорных пунктов войск САР, однако позже сирийские подразделения перегруппировались и нанесли мощный ответный удар, тут же отбив назад утраченные территории. Боевики были вынуждены вернуться на исходные позиции. Данный район относится к Растанскому котлу, который большей частью располагается на севере соседней провинции Хомс. В регионе действует режим тишины, однако в отношении «Ан-Нусры» и ее союзников перемирие не действует.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)