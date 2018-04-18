Постпред РФ при ОЗХО обвинил G7 в развязывании дипломатической войны против России

Гаага, 18 апреля. Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что страны «Большой семерки» на основе фальшивок развязали дипломатическую войну с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

«Хотели бы услышать от британской стороны ответы на многочисленные и конкретные вопросы Российской Федерации по инциденту в Солсбери. Кроме того, были бы признательны, если бы представители G7 могли бы нам пояснить, зачем их страны на основе фальшивок развязали с Россией дипломатическую войну?», — сказал Шульгин.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения британских властей, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, однако Лондон отказывается предоставить материалы под различными предлогами.

16 апреля главы внешнеполитических ведомств «Большой семерки» сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества «Новичок» и незамедлительно ответить на все вопросы, касающиеся инцидента в Солсбери. При этом Москва неоднократно отмечала, что в СССР и в России не существовало программы по разработке такого вещества.