В ФСО заявили, что Путин не ездил на выставленном на продажу бронированном лимузине

Москва, 18 апреля. Федеральная служба охраны РФ опровергла информацию о том, что на выставленном на продажу правительственном автомобиле Mercedes-Benz ездил президент России Владимир Путин.

«Данная машина была снята с баланса после прохождения определенного пробега и передана для реализации. Этот автомобиль не использовался для обслуживания главы государства», — сообщили РИА Новости в Центре по связям с общественностью ФСО.

Напомним, ранее на портале Аuto.ru было размещено объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz Pullman. В комментарии указано, что на этой машине на официальные встречи выезжал президент России Владимир Путин. Стоимость авто, как заявлено в объявлении, составляет 8,5 миллиона рулей.