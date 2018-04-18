Меню
Общество
В ФСО заявили, что Путин не ездил на выставленном на продажу бронированном лимузине
Новороссия
В ДНР заявили, что Киев отказался привлекать Красный Крест к выплате пенсий в Донбассе
Следующая новость
Загрузка...

    В ФСО заявили, что Путин не ездил на выставленном на продажу бронированном лимузине

    35

    В ФСО заявили, что Путин не ездил на выставленном на продажу бронированном лимузине

    Москва, 18 апреля. Федеральная служба охраны РФ опровергла информацию о том, что на выставленном на продажу правительственном автомобиле Mercedes-Benz ездил президент России Владимир Путин.

    «Данная машина была снята с баланса после прохождения определенного пробега и передана для реализации. Этот автомобиль не использовался для обслуживания главы государства», — сообщили РИА Новости в Центре по связям с общественностью ФСО.

    Напомним, ранее на портале Аuto.ru было размещено объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz Pullman. В комментарии указано, что на этой машине на официальные встречи выезжал президент России Владимир Путин. Стоимость авто, как заявлено в объявлении, составляет 8,5 миллиона рулей.  

    В ФСО заявили, что Путин не ездил на выставленном на продажу бронированном лимузине

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    2538
    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    16:55   18 Апреля 2018
    230
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    1662
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    17806