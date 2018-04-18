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Матвиенко: Отношения между Россией и Замбией имеют потенциал для развития
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    Матвиенко: Отношения между Россией и Замбией имеют потенциал для развития

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    Матвиенко: Отношения между Россией и Замбией имеют потенциал для развития

    Москва, 18 апреля. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что отношения между Россией и Замбией имеют потенциал для развития.

    По мнению Матвиенко, отношения между Россией и Замбией всегда носили дружеский, конструктивный характер. Об этом она сказала на встрече с председателем Нацассамблеи Замбии Патриком Матибини. Спикер Совфеда добавила, что отношения между странами динамично развиваются.

    «Они[отношения] развиваются, однако не теми темпами, на которые хотелось бы рассчитывать. У них есть нереализованный потенциал, который необходимо использовать», — подчеркнула Матвиенко.

    Также Валентина Матвиенко акцентировала на том, что позиции России и Замбии по основным вопросам международной повестки «совпадают или близки», сообщает РИА Новости.

    Автор: Дарья Смолина
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