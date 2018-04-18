Матвиенко: Отношения между Россией и Замбией имеют потенциал для развития

Москва, 18 апреля. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что отношения между Россией и Замбией имеют потенциал для развития.

По мнению Матвиенко, отношения между Россией и Замбией всегда носили дружеский, конструктивный характер. Об этом она сказала на встрече с председателем Нацассамблеи Замбии Патриком Матибини. Спикер Совфеда добавила, что отношения между странами динамично развиваются.

«Они[отношения] развиваются, однако не теми темпами, на которые хотелось бы рассчитывать. У них есть нереализованный потенциал, который необходимо использовать», — подчеркнула Матвиенко.

Также Валентина Матвиенко акцентировала на том, что позиции России и Замбии по основным вопросам международной повестки «совпадают или близки», сообщает РИА Новости.