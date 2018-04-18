Пользователи «ВКонтакте» массово сообщают о сбое в работе соцсети

Москва, 18 апреля. В нескольких городах России зафиксирован массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет- ресурсов.

По данным сервиса, 56% пользователей столкнулись с проблемами при входе в социальную сеть, 28% не могут загрузить стартовую страницу социальной сети, еще 14% пользователей не могут отправлять сообщения. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Уфы.

Накануне пользователи Twitter сообщили о серьезных неполадках в работе соцсети. В результате сбоя Twitter был частично недоступен для пользователей из России, Австралии, Сингапура, США, Японии. Кроме того, были зафиксированы сбои и в Европе.