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«Ждите в Сирии у террористов»: эксперт назвал заказчика новой модификации украинского ПТРК «Скиф»
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    «Ждите в Сирии у террористов»: эксперт назвал заказчика новой модификации украинского ПТРК «Скиф»

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    Ждите в Сирии у террористов: эксперт назвал заказчика новой модификации украинского ПТРК «Скиф»

    Киевское конструкторское бюро «Луч» рапортовало об успешном испытании новой модификации украинского противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф». По информации независимого военного эксперта Александра Жилина, украинцы всего лишь изменили треногу комплекса, чтобы он был устойчивым в песках.

    «Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» претерпела ряд изменений согласно требованиям потенциального заказчика, — говорится на странице КБ «Луч» в Facebook. — Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не претерпела изменений, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях».

    Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей независимый военный эксперт Александр Жилин, модификация ракетного комплекса «Скиф», о которой так громко заявило КБ «Луч», представляет собой всего лишь модернизацию его треноги.

    «Комплекс «Скиф» был создан в 2005 году и по тем временам представлял из себя грозное противотанковое оружие, поскольку там имеется возможность наводить по лазеру, использовать в разных погодных условиях — как с плеча, так и с треноги. Нынешняя «масштабная модификация» этого ракетного комплекса, о которой сегодня сообщили украинские конструкторы, представляет собой лишь расширение лапы треноги для того, чтобы комплекс не утопал в песках или болоте. То есть сделали все традиционно, заявив на 20 миллионов гривен. А сделав на пять тысяч», — заметил Александр Жилин.

    При этом военный эксперт напомнил, что Украина является одним из лидеров контрафактных поставок вооружений на черном рынке.

    «Украине никто и никогда не позволит официально войти на мировой рынок оружия. Который жестко разделен и строго контролируется. Неужели вы думаете, что американцы, которые тотально контролируют свой сектор рынка вооружения, позволят каким-то украинцам туда войти? Да они своим союзникам по НАТО не дают этого сделать! Поэтому украинцам приходится работать на таких заказчиков, как боевики из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. А если учесть, что украинцы доработали треногу ракетного комплекса «Скиф» для того, чтобы успешно использовать его в песках, то ждите украинские противотанковые комплексы на Ближнем Востоке, в Сирии у террористов», — заключил Александр Жилин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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