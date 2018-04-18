Организация при МИД РФ закупает билеты на ЧМ-2018 для иностранных дипломатов

Москва, 18 апреля. Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России закупает 58 билетов на чемпионат мира по футболу для представительских нужд, несмотря на разговоры о бойкоте мирового первенства среди чиновников и дипломатов ведущих стран.

Все билеты приобретаются первой категории и именно на матчи группового турнира, где будет играть одна из европейских стран. В частности, речь идет о матчах между Германией и Мексикой (2 билета), между Бельгией и Тунисом (2 билета), а также между Францией и Данией (32 билета).

При этом власти Дании все еще не приняли решение по бойкоту чемпионата мира на дипломатическом уровне. И даже озвучивали возможность поддержать Великобританию в этом вопросе, а Францию постоянно призывают поддержать бойкот из солидарности с коллегами по НАТО. Остальные 22 билета будут куплены уже на игры плей-офф. Всего на закупку билетов управление выделило 1,32 млн рублей.

Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России — это организация, которая оказывает комплекс услуг для иностранных дипломатических представительств и международных организаций. Она занимается арендой жилья и офисов, бухгалтерским сопровождением, медобслуживанием, организацией культурных и деловых мероприятий и загородным отдыхом дипломатов.

Ранее стало известно, что как минимум четыре страны отказались прислать своих дипломатов на чемпионат мира по футболу в Россию — США, Великобритания, Исландия и Польша. Германия, несмотря на все призывы сторонников, отказалась присоединяться к бойкоту и заявила о намерении направить своих дипломатов на мундиаль. Сборная этой страны традиционно числится среди фаворитов турнира.