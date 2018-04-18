Сирия: эксперты ОЗХО не знают, когда смогут приступить к работе в Думе

Москва, 18 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока не знают, когда миссия сможет приступит к работе в сирийской Думе, заявил гендиректор организации Ахмет Узюмджю. Напомним, что накануне члены ООН по вопросам безопасности попали под обстрел.

«Команда ООН продолжит работать с сирийскими властями, местными советами в Думе и российской военной полицией по вопросам безопасности. В настоящее время мы не знаем, когда миссия по обнаружению фактов использования химоружия может быть развернута в Думе», — рассказал Узюмджю.

Он также отметил, что операция будет возможна только после получения одобрения со стороны ООН.

Напомним, что страны Запада обвинили Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла данные о брошенной бомбе с хлором. В МИД РФ также заявили, что цель подобных вбросов — оправдать возможные силовые удары извне.