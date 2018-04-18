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Москва не примет на веру никаких выводов по «делу Скрипалей» без участия экспертов из РФ
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    Москва не примет на веру никаких выводов по «делу Скрипалей» без участия экспертов из РФ

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    Москва не примет на веру никаких выводов по «делу Скрипалей» без участия экспертов из РФ

    Москва, 18 апреля. Постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва не примет на веру никаких выводов по «делу Скрипалей» без участия экспертов из РФ.

    Соответствующее заявление было сделано на заседании исполнительного совета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге. 

    Шульгин подчеркнул, что должно быть выполнено простое условие: российским экспертам должны обеспечить доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту.

    Британия не предоставила консульский доступ к российским гражданам, неоднократно отмечал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Сенатор Константин Косачев считает, что выводы ОЗХО по инциденту в Солсбери говорят о непрозрачной работе экспертов. 

    4 марта в британском городе Солсбери был отравлен полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее британский премьер Тереза Мэй голословно обвинила в произошедшем Россию.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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