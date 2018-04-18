Парламент Турции в седьмой раз продлил режим ЧП в стране

Анкара, 18 апреля. Парламент Турции утвердил продление режима чрезвычайного положения в стране на три месяца. В поддержку этого решения высказалось большинство членов парламента.

Режим ЧП Анкара продлевает уже в седьмой раз подряд после попытки госпереворота, осуществленной частью военных летом 2016 года. Каждый раз режим ЧП продлевают на три месяца. Сделать это вновь рекомендовал Совет национальной безопасности Турции, 17 апреля соответствующее решение приняло правительство.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была предпринята попытка вооруженного захвата власти. В течение нескольких дней порядок в стране был восстановлен — жертвами противостояния, развернувшегося в том числе на улицах крупнейших городов Турции, стали несколько сотен человек.