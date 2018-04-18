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Разработчики из Казани создадут аналог Telegram на татарском языке
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    Разработчики из Казани создадут аналог Telegram на татарском языке

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    Разработчики из Казани создадут аналог Telegram на татарском языке

    Казань, 18 апреля. IT-специалисты из Казани начали заниматься разработкой нового мессенджера, который станет аналогом заблокированного в России Telegram.

    Руководитель компании Futureinapps Айрат Гайнуллин рассказал, что в новом мессенджере будет предусмотрен интерфейс на татарском языке. Новый мессенджер будет носить название «Telem».

    «Само приложение будет построено на базе блокчейн-технологии, при помощи наших собственных протоколов сжатия, шифрования, передачи данных мы сможем оптимизировать информацию, Big Data для хранения блокчейн-сети», — добавил Гайнуллин.

    Также стало известно, что в мессенджере «Telem» можно будет создавать графические боты.

    Автор: Дарья Смолина
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