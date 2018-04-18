Разработчики из Казани создадут аналог Telegram на татарском языке

Казань, 18 апреля. IT-специалисты из Казани начали заниматься разработкой нового мессенджера, который станет аналогом заблокированного в России Telegram.

Руководитель компании Futureinapps Айрат Гайнуллин рассказал, что в новом мессенджере будет предусмотрен интерфейс на татарском языке. Новый мессенджер будет носить название «Telem».

«Само приложение будет построено на базе блокчейн-технологии, при помощи наших собственных протоколов сжатия, шифрования, передачи данных мы сможем оптимизировать информацию, Big Data для хранения блокчейн-сети», — добавил Гайнуллин.

Также стало известно, что в мессенджере «Telem» можно будет создавать графические боты.