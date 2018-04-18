Главные новости 18 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 18 апреля.

Украинские офицеры ВМФ пригрозили Петру Порошенко вернуться в Крым. По их словам, действующая власть обещала обеспечить их жильем, но так и не выполнила своего обещания. Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров.

Группа офицеров ВМС Украины, покинувших по требованию Киева Крым четыре года назад, направила президенту Украины Петру Порошенко открытое письмо. В нем военные напомнили главе государства, что на полуострове оставили свое имущество и жилье. «Честь кончилась, остались гривны»: в России ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым за квартирами.

Группа покинувших четыре года назад Крым офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины обратилась к главе страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им квартиры взамен оставленных на российском полуострове. Циничное отношение: Порошенко подталкивает украинских моряков вернуться в Крым.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и только после этого приказал ударить по сирийской авиабазе «Тифор» (Т-4) в провинции Хомс 9 апреля, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Израиль и США готовят Ирану кровавый сюрприз в Сирии — военный эксперт.

Первый китайский авианосец Liaoning, построенный из советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», приобретенного у Украины 20 лет назад, подвергся критике. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему китайцы признали авианосец дефектным. «Пусть тренируются»: эксперт объяснил, почему китайцам не стоит жаловаться на купленный у Украины «Варяг».

Тестовые испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М временно прекращены по причине вышедшего из строя ряда механизмов, однако работа над проектом будет продолжена по окончании устранения неполадок. В Ростехе рассказали о сбое при испытаниях первой российской газовой турбины.

Первый китайский авианосец Liaoning, купленный у Украины в недостроенном виде и прошедший глубокую модернизацию, в КНР признали дефектным. Китай пожаловался на купленный у Украины аналог «Адмирала Кузнецова».

Суета вокруг изменника заставляет вглядеться в историю его жизни, пока она чего-то стоит. Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила британский телеканал «Би-Би-Си» о возможных последствиях. «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT.

В случае если план Порошенко о выходе Украины из СНГ претвориться в жизнь, это, в первую очередь, ударит по 2,5 млн граждан незалежной. Выход Украины из СНГ ударит по 2,5 млн граждан незалежной — эксперт.