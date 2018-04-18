Сирия: на юге провинции Идлиб начались столкновения между террористами

Дамаск, 18 апреля. Боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам» атаковали своих бывших союзников «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Тармала на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали своих бывших союзников из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Тармала, в результате чего в городе вспыхнули интенсивные уличные бои. Боевикам «Ахрар аш-Шам» удалось выбить бывших союзников из города Тармала.

В ответ на нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» казнили влиятельного командира группировки «Ахрар аш-Шам» Абу Хафса Карназа, а также его нескольких его сторонников. Вероятнее всего, данный инцидент приведет к новой эскалации насилия, поскольку Карназ имел большой авторитет среди боевиков «Ахрар аш-Шам».