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Сирия: на юге провинции Идлиб начались столкновения между террористами
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    Сирия: на юге провинции Идлиб начались столкновения между террористами

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    Сирия: на юге провинции Идлиб начались столкновения между террористами

    Дамаск, 18 апреля. Боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам» атаковали своих бывших союзников «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Тармала на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

    По данным агентства, боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали своих бывших союзников из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Тармала, в результате чего в городе вспыхнули интенсивные уличные бои. Боевикам «Ахрар аш-Шам» удалось выбить бывших союзников из города Тармала.

    В ответ на нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» казнили влиятельного командира группировки «Ахрар аш-Шам» Абу Хафса Карназа, а также его нескольких его сторонников. Вероятнее всего, данный инцидент приведет к новой эскалации насилия, поскольку Карназ имел большой авторитет среди боевиков «Ахрар аш-Шам».     

    Автор: Алексей Громов
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