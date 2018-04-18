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Сенатор Мизулина рассказала о своем письме Генпрокурору Чайке
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    Сенатор Мизулина рассказала о своем письме Генпрокурору Чайке

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    Елена Мизулина рассказал ФАН о своем письме Юрию Чайке

    На слушаниях в Совете Федерации сенатор Елена Мизулина обратилась к Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить информацию по поводу возможных нападений в российских школах, о вероятности которых она предупреждала 10 апреля. Юрий Чайка распорядился начать проверку. 

    Речь в ее письме, по словам сенатора, шла об аналитической справке т.н. «Лиги безопасного Интернета», в которой была проанализирована динамика распространения деструктивных подростковых сообществ в Сети. В справке содержалась информация о том, что в апреле-мае в связи годовщиной трагедии в Колумбайне (в США) вероятны нападения на школы со стороны детей и подростков.  

    В интервью Федеральному агентству новостей Елена Мизулина подтвердила, что город Стерлитамак, в школе №1 которого 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса на уроке информатики напал с ножом на учителя и одноклассниц, также фигурировал в ее письме.

    Елена Мизулина рассказал ФАН о своем письме Юрию Чайке

    По словам сенатора, чтобы избежать подобных происшествий необходима «системная работа правоохранительных органов, педагогов, родителей, молодежи в этой сфере».

    «В социальных сетях действительно громадное количество сообществ, в которых детей провоцируют на такого рода действия, дают им определенные задания антисоциального характера. Я считаю, что путем запретов и блокировок ничего не решить, — говорит Мизулина. — А вот ответственность для руководства социальных сетей за такого рода пагубную информацию, распространяемую на их площадках, вводить нужно. Они должны сами своевременно реагировать и принимать меры».

    Сенатор также считает, что необходимо разговаривать с подростками и молодежью о тех рисках, с которыми они могут столкнуться в Интернете.

    «С молодежью нужно разговаривать на понятном для них языке, — продолжает Елена Мизулина. — И рассказывать им и о тех опасностях, которые существуют в Интернете. Важно, чтобы они сами научились критически анализировать информацию, с которой могут столкнуться в сети. Ведь зачастую они не знают, что могут, например, общаться с мошенником или педофилом».

    Елена Мизулина рассказал ФАН о своем письме Юрию Чайке

    Схожей точки зрения придерживается и адвокат Игорь Трунов, защищавший в суде интересы родственников жертв первого в истории России школьного стрелка Сергея Гордеева. По его словам, между двумя трагедиями можно обнаружить связь — в обоих случаях ученики были изгоями и подвергались издевательствам со стороны сверстников.

    «Мы переняли американскую коммерческую модель образования и, к сожалению, утратили наследие СССР. А ведь в Советском Союзе подобных нападений не было, — заявил Трунов корреспонденту ФАН. — Если в школу не вернется воспитательная функция, если не будет единой работы учителей, психологов, сотрудников ЧОПов, работающих охранниками, и полиции, у нас есть все шансы догнать и перегнать Америку по такому печальному поводу». 

    Автор: Марина Талагаева
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