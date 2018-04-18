Вопрос о выводе американских войск из Сирии пока не обсуждается — оппозиция

Каир, 18 апреля. Вопрос о выводе американских войск с территории Сирии пока не обсуждается, заявил в среду глава военного совета «Сирийских демократических сил» в городе Манбидж Мухаммед Абу Адиль.

«Пока мы ни с какими силами, кроме американских и французских, не встречались, не встречались ни с кем по этому вопросу. Говорить об этом преждевременно. Уйдут ли американские войска действительно или нет, ничего по этому вопросу пока не предлагалось», — пояснил он РИА Новости.

Отметим, что США делают противоречивые заявления по поводу судьбы американского контингента в Сирии. С одной стороны они заявляют, что американские войска будут выведены из Сирии после окончательного разгрома боевиков-исламистов. С другой стороны, Пентагон в прошлом году уже отчитывался о разгроме террористов в САР, однако вывода войск за этим не последовало. Более того, США лишь усилили свою военную активность, начав открыто нападать на правительственные силы Сирии. На днях Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Францией атаковали несколько объектов сирийской армии в ответ на «химатаку» в Думе, которая так и не была никем доказана.