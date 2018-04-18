Акции протеста в Армении — блокада учреждений, «чебурашки» и массовые задержания. Хронику событий публикует ФАН

Третьи сутки продолжаются массовые акции протеста в столице Армении, сообщает с места событий специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Ереване Антон Евстратов. Хроника последних горячих дней в Ереване — в материале ФАН.

По последним данным, в среду, 18 апреля, ереванская полиция задержала более 80 участников акций протеста по подозрению в совершении как административных, так и уголовных правонарушений. Часть задержанных после составления протоколов была отпущена.

Как рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции Армении, в различные отделения полиции Еревана были доставлены 84 подозреваемых.

«Тридцать задержанных совершили административные правонарушения, на них составлен протокол, и они уже отпущены. Оставшиеся 54 человека подозреваются в совершении уголовных преступлений, их дела переданы в следственные органы», — приводит корреспондент ФАН слова начальника пресс-службы полиции Армении Ашота Агароняна.

Акции протеста начались в Армении еще 13 апреля, особенно усилившись в последние три дня. Жители столицы и других городов начали массовые митинги, шествия и демонстрации, протестуя против того, что кандидатуру бывшего президента страны Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьер-министра. Несмотря на давление улицы, 17 апреля на внеочередной сессии Национального собрания (парламента) Армении Саргсян был избран главой правительства.

Параллельно с речью Саргсяна в Нацсобрании на улице перед собравшимися на акцию протеста выступил оппозиционный депутат Никол Пашинян, уже несколько дней являющийся наиболее заметной фигурой в среде протестующих.

Как только стало известно об избрании Саргсяна в премьеры, Пашинян призвал своих сторонников к «бархатной революции». Впрочем, от штурма полицейских кордонов вокруг здания Национального собрания протестующие отказались, отдав предпочтение блокированию государственных учреждений столицы Армении.

В ходе акций активисты заблокировали входы в Генпрокуратуру и Центробанк, а также продолжили препятствовать движению транспорта по центральным улицам Еревана. «Блокаде» подверглись и персонально некоторые чиновники. К примеру, группа школьников взяла в кольцо автомобиль министра иностранных дел Армении.

Вечером во вторник, когда стало известно об избрании Саргсяна премьер-министром, народ постепенно стал собираться на площади Республики, где на 18.30 по местному времени был запланирован основной митинг. Активисты несли с собой плакаты «Армения без Сержа», некоторые нарядились в костюмы Чебурашки, намекая на обсуждаемое в соцсетях якобы сходство нового премьера с персонажем советского мультфильма. Акцию поддержали жители других городов Армении, в частности, Гюмри и Ванадзора.

В своем выступлении на площади Республики лидер протестующих Никол Пашинян призвал сторонников продолжать акции протеста и наметил некоторые будущие мероприятия, в частности — поделился идеей заблокировать автотрассу Ереван-Гюмри.

«Впрочем, все происходило достаточно спокойно и корректно и даже общение протестующих с полицией выглядело вменяемо, адекватно и даже, можно сказать, по-дружески», — отмечает корреспондент ФАН.

Утро 18 апреля отметилось задержаниями в Ереване десятков протестующих. Появилась информация, что в руки стражей порядка попали даже несовершеннолетние. По неподтвержденным данным, полиция Гюмри не выпускала на улицу учеников из одной из школ.

Позже в соцсетях появились сообщения что оппозиция сама инсценировала задержания, хотя организаторы акций протеста это отрицали. Оппозиционеры все в тех же соцсетях сравнивали работу ереванской полиции с индийскими фильмами, называя Сержа Саргсяна сценаристом.

Без сомнения, к 18 ноября напряжение в Ереване и других городов Армении усилилось, однако визуально протестующих на улицах стало заметно меньше. Скорее всего, перспективы протеста станут окончательно ясны либо к вечеру среды, либо в ближайшие дни.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за происходящим в Армении и надеются, что акции протеста в Ереване будут проходить в рамках закона.

Песков напомнил, что во вторник президент России Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер Армении.

«Вечером [во вторник], достаточно поздно, он [президент РФ Владимир Путин] позвонил ему [Сержу Саргсяну] по телефону и поздравил с избранием главой кабинета министров. Безусловно, состоялся обмен мнениями», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Как отмечают эксперты, став премьер-министром, экс-президент Серж Саргсян сосредоточил в своих руках максимум власти в условиях парламентской республики, которой в настоящее время является Армения.

Неформальный лидер протестов — депутат парламента Армении Никол Пашинян руководит собственной партией «Гражданский долг», он глава оппозиционной парламентской фракции «Елк». Пашинян всегда выступал с оппозиционных позиций, в 2008 году он поддержал избирательную кампания первого президента Армении Левона Тер-Петросяна.

За активное участие в массовых акциях протеста в 2008 году Пашинян был объявлен в розыск и через год сам сдался полиции. В 2010 году Пашиняна приговорили к семи годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков, но уже через год он был освобожден по амнистии.