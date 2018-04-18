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Козловский назвал патриотом пожаловавшегося на хамство россиян Серебрякова
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    Козловский назвал патриотом пожаловавшегося на хамство россиян Серебрякова

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    Козловский назвал патриотом пожаловавшегося на хамство россиян Серебрякова

    Москва, 18 апреля. Российский актер и режиссер Данила Козловский стал первым гостем передачи «ОМ» его коллеги по цеху Олега Меньшикова. Разговор был приурочен к выходу ленты «Тренер», трейлер которой вызвал неоднозначную реакцию россиян. 

    Данила Козловский признался, что публичные фигуры становятся попадают под пристальное внимание. И нередко из интервью могут вырвать отдельные фразы, что может стать причиной скандала. Он заявил, что говоря о «Тренере», хотел честно передать реакцию россиян, которые выразили неудовольствие режиссерской работой Козловского.

    Актер вспомнил Алексея Серебрякова, еще одного российского артиста, который спровоцировал скандал, назвав хамство национальной идеей России. Он считает честный подход проявлением патриотизма. 

    «Я убежден, что тот же самый Алексей Серебряков — патриот своей страны. Люди, которые не стесняются говорить о своих болячках, о каких-то недостатках — это не отсутствие патриотизма», — сказал Козловский.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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