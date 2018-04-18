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Политика
США запугивают Турцию последствиями сотрудничества с РФ в Сирии
Политика
США запугивают Турцию последствиями сотрудничества с РФ в Сирии
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    США запугивают Турцию последствиями сотрудничества с РФ в Сирии

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    США запугивают Турцию последствиями сотрудничества с РФ в Сирии

    Вашингтон, 18 апреля. Власти США пугают Турцию последствиями военного сотрудничества с Россией в Сирии. По словам помощник госсекретаря США Уэсс Митчелла, Турция должна помнить о возможных рисках такого альянса.   

    «Анкара должна помнить о рисках стратегических уступок Москве в достижении тактических целей в Сирии», — отметил он.

    По словам чиновника, если Турция останется политически и стратегически едина со странами Запада, это будет отвечать национальным интересам США.

    Напомним, что Турция вместе с Россией и Ираном выступает в роли страны-гаранта реализации договоренностей, достигнутых на сирийских встречах в Астане. В частности, речь идет о соблюдении режима прекращения огня в зонах деэскалации. Кроме того, Турция открыто критикует США за вооруженную поддержку сирийских курдов, которых Анкара относит к террористическим образованиям.

    Тем не менее, Турция поддержала решение США, Франции и Великобритании нанести ракетный удар по позициям сирийских правительственных войск, поводом для которого послужила никем не доказанная «химатака», якобы совершенная в сирийской Думе. Как пишет «Утро.ру», Россия и Великобритания предоставляют разную информацию по данному инциденту, поэтому единственный способ разобраться в ситуации — это направить экспертов на место происшествия.

    Автор: Алексей Громов
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