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Сирия новости 18 апреля 19.30: два мирных жителя Идлиба пострадало под огнем «Ан-Нусры», в Думейре ликвидирован боевик «Джейш аль-Ислам»
Политика
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    Сирия новости 18 апреля 19.30: два мирных жителя Идлиба пострадало под огнем «Ан-Нусры», в Думейре ликвидирован боевик «Джейш аль-Ислам»

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    Сирия новости 18 апреля 19.30: два мирных жителя Идлиба пострадало под огнем «Ан-Нусры», в Думейре ликвидирован боевик «Джейш аль-Ислам»

    Сирия, 18 апреля. Два мирных жителя провинции Идлиб пострадало при обстреле «Тахрир аш-Шам», в Думейре неизвестные ликвидировали представителя «Джейш аль-Ислам», в Хаме продолжаются перестрелки между ССА и САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа и Хаме.

    «Исламское государство»1: открыло огонь по пригороду Дамаска.

    «Тахрир аш-Шам»: обстреляла поселения Аль-Фуа и Кефрая.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: захватила у «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба.

    «Джейш аль-Ислам»: потеряла боевика в Думейре.

    Сирийская свободная армия (ССА): атаковала позиции САА в Хаме.

    Сирия новости 18 апреля 19.30: два мирных жителя Идлиба пострадало под огнем «Ан-Нусры», в Думейре ликвидирован боевик «Джейш аль-Ислам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 18 апреля 19.30: два мирных жителя Идлиба пострадало под огнем «Ан-Нусры», в Думейре ликвидирован боевик «Джейш аль-Ислам»

    Неизвестные убили представителя «Джейш аль-Ислам», который вел переговоры с Сирийской арабской армией (САА) о выходе боевиков из города Думейр. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Тем временем радикалы продолжают сдавать оружие и покидать населенный пункт.

    Террористы ИГИЛ1 обстреляли из минометов районы Аз-Захира аль-Джадида и Бустан ад-Дур пригорода Дамаска, сообщает информационное агентство SANA.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 18 апреля 19.30: два мирных жителя Идлиба пострадало под огнем «Ан-Нусры», в Думейре ликвидирован боевик «Джейш аль-Ислам»

    В районе Даръа аль-Балад вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. О столкновениях пишет военный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

    В западной части региона продолжаются бои между группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», связанной с ИГИЛ, и Сирийской свободной армией (ССА). Также ранее сообщалось о перестрелках между «Исламским государством» и «Тахрир аш-Шам» в районе Сахм аль-Джауляна.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 18 апреля 19.30: два мирных жителя Идлиба пострадало под огнем «Ан-Нусры», в Думейре ликвидирован боевик «Джейш аль-Ислам»

    В районе горы Аз-Завия продолжаются бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», передает военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). По сведениям Twitter-канала (@murasil_tahrir), «Тахрир Сурия» захватила у противника несколько поселений в юго-западной части провинции Идлиб.

    Снайпер «Джебхат ан-Нусры»1 обстрелял поселения Аль-Фуа и Кефрая. Информационное агентство SANA пишет, что в результате атаки радикала пострадало два мирных жителя.

    Провинция Хама

    Сирия новости 18 апреля 19.30: два мирных жителя Идлиба пострадало под огнем «Ан-Нусры», в Думейре ликвидирован боевик «Джейш аль-Ислам»

    Сирийская свободная армия (ССА) атаковала позиции правительственных войск САР недалеко от населенного пункта Сальхаб, передает военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Ранее перестрелки между ССА и Сирийской арабской армией (САА) отмечались в районе Харб Нафсы.

    Также бои между САА и группировками радикальной оппозиции зафиксированы в окрестностях деревни Куббат аль-Курди. Об этом пишет местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). Также, по данным автора публикации, ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков недалеко от поселения Аль-Халидия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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