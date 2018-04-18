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Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Курца по Сирии
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    Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Курца по Сирии

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    Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Курца по Сирии

    Москва, 18 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, стороны отметили готовность содействовать возобновлению переговоров по Сирии под эгидой ООН, а также важность оказания гуманитарной помощи населению Сирии.

    Согласно приведенным данным, Путин и Курц обсудили ситуацию в Арабской республике, которая обострилась в результате ракетных ударов США и их союзников. 

    «Отмечена первостепенная важность оказания гуманитарной помощи населению САР и готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН», — сообщили в Кремле.

    Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена готова стать площадкой для дальнейших переговоров по урегулированию в Сирии

    Автор: Тимур Румянцев
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