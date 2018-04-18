18 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ допросил прокурора Кемерово по делу о пожаре

СК РФ допросил прокурора Кемерово по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Следственный комитет допросил прокурора Кемерово и его помощника об обстоятельствах, при которых торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был отнесен к малому бизнесу.
«Согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства», — пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Напомним, что пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел в конце марта. В результате погибли 64 человека, более 70 получили ранения. По факту пожара в ТРК были возбуждены сразу три уголовных дела.
Россия предложила внести изменения в Конвенцию о запрещении химоружия
Россия предлагает внести изменения в раздел Конвенции о запрещении химоружия, где приводятся списки химикатов. Об этом в среду сообщили представители делегации РФ в Организации по запрещению химического оружия. Внесение поправок необходимо в связи с появлением значительного числа научных публикаций по токсичным веществам за последние 20 лет. Документы представляют угрозу целям конвенции, подчеркивают российские представители. Речь идет, в том числе, об информации по веществу группы «Новичок».
Группа безопасности ООН попала под обстрел в Думе
Сотрудники группы по обеспечению безопасности ООН попали под обстрел в сирийском городе Дума. Об этом в Twitter сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководителя Организации по запрещению химического оружия. Напомним, ранее стало известно, что эксперты ОЗХО пока не смогли приступить к работе на месте предполагаемого инцидента в Думе, который западные страны использовали в качестве повода для ракетного удара по Сирии.
Врио главы Кузбасса Цивилев предложил создать в Кемеровской области филиал «Сколково»
Сотрудники школы управления научно-технологического центра «Сколково» приедут в Кузбасс для обучения местных специалистов. Об этом сообщил врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев. Он уточнил, что планируется создание не только школы управления, но и инновационного центра, чтобы Кузбасс мог разрабатывать новые методики. Кроме того, на встрече с главами моногородов Цивилев заявил, что Кузбасс должен максимально снизить зависимость от цен на уголь.