18 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ допросил прокурора Кемерово по делу о пожаре

СК РФ допросил прокурора Кемерово по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Следственный комитет допросил прокурора Кемерово и его помощника об обстоятельствах, при которых торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был отнесен к малому бизнесу.

«Согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства», — пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, что пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел в конце марта. В результате погибли 64 человека, более 70 получили ранения. По факту пожара в ТРК были возбуждены сразу три уголовных дела.