«Союзмультфильм» потратит 2 млн рублей на конкурента «Маши и Медведя»

Москва, 18 апреля. «Союзмультфильм» приступил к созданию нового музыкального многосерийного фильма — «Зебра в клеточку». Рассчитан он будет на всю семью: что-то вроде «Маши и Медведь». Правда, пока неизвестно, насколько популярной окажется история зебры нестандартной окраски, которая по сюжету должна заводить себе друзей в Африке, не смотря на свое отличие от сородичей. На пилотные выпуски киностудия «Союзмультфильм» выделила почти два миллиона рублей.

Уже определились со сценаристом — им стала известная петербуржская писательница Инга Киркиж, лауреат премии «Медный всадник». Она известна как сценарист взрослых документальных фильмов. Она также участвовала в создании реалити-шоу «Империя» и программе «Розыгрыш».

Ранее уже существовал спектакль-мюзикл для малышей «Зебра в клеточку». Музыку и либретто к спектаклю написала Татьяна Залужная, более известная как певица Любаша. Будет ли история мультфильма повторять спектакль, пока не известно. Но на киностудии надеются, что «Зебра в клеточку» станет конкурентом «Маши и Медведя».