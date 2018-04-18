США не стремятся к конфронтации с РФ в Сирии — Госдепартамент

Вашингтон, 18 апреля. США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но в случае необходимости готовы применить силу. Об этом заявил помощник американского госсекретаря Уэсс Митчелл

Вашингтон «выполнил свою часть по избежанию спирали эскалации» с Москвой, утверждает Митчелл. Он добавил, что работали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений в Сирии.

«Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчета, непонимания или случайного столкновения», — отметил помощник госсекретаря.

В то же время Митчелл отметил, что США «не ищут конфронтации», но «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя».

США, Франция и Британия 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийской военной и гражданской инфраструктуре. Из 103 выпущенных ракет, ПВО республики перехватили 71. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку актом агрессии, отметив, что западные страны фактически поддержали террористов.