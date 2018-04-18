Госдеп пригрозил Турции санкциями за покупку С-400 у России
Анкара, 18 апреля. США пригрозили Турции последствиями, связанными с сотрудничеством с Россией по Сирии.
«Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35», — заявил представитель Госдепа США Уэсс Митчелл на слушаниях, посвященных политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Турция подписали соглашение по поставкам С-400. Анкара намерена приобрести две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в данной области для дальнейшего развития производства ЗРК в Турции.