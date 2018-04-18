США дали ясно понять Турции о готовности защищать свои интересы в Сирии

Вашингтон, 18 апреля. США хотят вовлечь Турцию в поддержку Женевского процесса, борьбу с ИГ1 (группировка запрещена в России). Вашингтон дал ясно понять Анкаре о готовности защищать свои интересы в САР, сообщил помощник госсекретаря Уэсс Митчелл.

У Вашингтона имеются большие планы на Турцию, об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса заявил помощник Майка Помпео.

«Наша цель — чтобы Турция была более активным союзником в поддержке женевского процесса, разгрома ИГ и продолжительной стабилизации в Сирии, а также долгосрочным препятствием для расширения влияния РФ и Ирана», — сказал Уэсс Митчелл.

По его словам, американские власти ведут активные переговоры на высоком уровне между различными ведомствами. Вашингтон запугивает Турцию, напоминая о «рисках», связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии. Митчелл подчеркнул, что Вашингтон дал ясно понять Турции о готовности защищать свои интересы в ближневосточном регионе.

Напомним, что Турция является третьей страной-гарантом перемирия в Сирии, наравне с Россией и Ираном. Кроме того, турецкая армия проводит военную операцию в сирийском Африне против курдов.

Это стало ответом Анкары на провокацию со стороны США о возможном использовании курдов для охраны границы. Данная ситуация неприемлема для турецких властей, которые считают курдов пособниками террористическом РПК.

1 Организация запрещена на территории РФ.