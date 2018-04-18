Скандальный интернат в Челябинской области закрыт, воспитатели уволены

Челябинск, 18 апреля. Интернат «Лазурненский», семеро воспитанников которого заявили в правоохранительные органы, что подвергались сексуальному насилию, закрывают из-за проблем с питьевой водой.

«Основанием для принятия решения явилась чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском муниципальном районе 29 марта 2018 года в связи с введением режима ограничения подачи воды, — сообщили в министерстве. — Устранение аварии потребует длительного времени. Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно трудовому законодательству».

Специально для Федерального агентства новостей эту информацию подтвердила Ирина Буторина, уполномоченный по правам ребенка Челябинской области.

«Действительно, еще в марте в Лазурненском интернате была объявлена чрезвычайная ситуация из-за проблем с водоснабжением, — говорит Буторина. — Потребуется время для устранения ЧС. Со своей стороны я буду контролировать вопрос перевода детей в другие учреждения, чтобы не допустить нарушения их прав в этом процессе».

Как утверждает со ссылкой на местных журналистов лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко, повод для закрытия учебного заведения, возможно, надуманный. С водой в интернате, по ее словам, все было в порядке.

«Я уже говорила, что заведение, где дети подвергались сексуальному насилию, надо расформировывать сразу, а воспитанников хотя бы временно перемещать куда угодно – в санатории, социальные центры, другие интернаты. Какой бы ни был повод для закрытия, сейчас для воспитанников все складывает хорошо. В первую очередь их забрали с травмирующей среды».

Достаточно резко на долгожданную новость о закрытии интерната в Челябинской области отреагировала Ольга Синяева, режиссер фирма о реальной жизни в детдоме «Блеф или С новым годом!», сама являющаяся многодетной и приемной матерью.

«Воспитатели в Челябинске проходят по делу, как свидетели. Дети против них дали показания. Но их никто не слышит. Что толку закрывать интернат, когда маньяки на свободе?»