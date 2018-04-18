День пограничника на Украине пал жертвой декоммунизации

Киев, 18 апреля. Власти Украины заявили о необходимости переноса даты празднования Дня пограничника, который традиционно отмечается 28 мая. В правительстве пояснили, что дата Дня пограничника совпадает с днем создания пограничных войск Советского Союза, что противоречит украинскому закону о декоммунизации.

«Кабинет министров Украины принял решение о необходимости переноса Дня пограничника, поскольку дата 28 мая является датой создания пограничных войск КГБ СССР, что неприемлемо для Украины в современных условиях», — говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба кабинета министров, более «патриотически удачной» является дата 30 апреля, когда 100 лет назад украинские войска установили государственные символы на границе. Именно на это число перенесли празднование Дня пограничника.

Напомним, что ранее Верховная рада Украины приняла закон о декоммунизации, который приравнивает советскую символику к нацистской и запрещает ее использование повсеместно. В результате целый ряд украинских городов, улиц и площадей были переименованы.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил противостояние России является ноу-хау и главная роль Киева. По его словам, весь мир должен учиться у Украины, как противостоять с Россией, пишет «Ридус».