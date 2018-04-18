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Напавший на одноклассницу и учительницу в Стерлитамаке школьник задержан в больнице
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    Напавший на одноклассницу и учительницу в Стерлитамаке школьник задержан в больнице

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    Напавший на одноклассницу и учительницу в Стерлитамаке школьник задержан в больнице

    Москва, 18 апреля. Школьник, напавший на одноклассников и учителя в Стерлитамаке, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

    Специалисты задержали 17-летнего подростка в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь. Следователи доправшивают молодого человека с разрешения врачей.

    «После допроса будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения», — говорится в сообщении.

    Напомним, что подросток, который учится в коррекционном классе, напал с ножом на учительницу и одноклассников. В результате случившегося пострадали четыре человека, включая и нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Также возбуждено дело по факту халатности, которая была допущена.

    Автор: Дарья Смолина
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