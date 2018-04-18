Напавший на одноклассницу и учительницу в Стерлитамаке школьник задержан в больнице

Москва, 18 апреля. Школьник, напавший на одноклассников и учителя в Стерлитамаке, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Специалисты задержали 17-летнего подростка в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь. Следователи доправшивают молодого человека с разрешения врачей.

«После допроса будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, что подросток, который учится в коррекционном классе, напал с ножом на учительницу и одноклассников. В результате случившегося пострадали четыре человека, включая и нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Также возбуждено дело по факту халатности, которая была допущена.