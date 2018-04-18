Украина испытала модифицированный ракетный комплекс

Киев, 18 апреля. Новая модификация противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» прошла испытания на Украине. Как говорится в сообщении пресс-службы киевского конструкторского бюро «Луч», испытания были успешно проведены на военном полигоне.

В конструкторском бюро заявили, что в связи с требованиями потенциального заказчика конструкцию ракетного комплекса было решено изменить. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях без исключений. Остальные модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях песка и мягких грунтов.

Напомним, несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что на юге Одесской области стартовали государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».