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«У Маска сколько ракет упало»: эксперт объяснил, почему нет ничего страшного в неудачном испытании первой газовой турбины РФ
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    «У Маска сколько ракет упало»: эксперт объяснил, почему нет ничего страшного в неудачном испытании первой газовой турбины РФ

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    Эксперт сравнил испытания первой российской газовой турбины с запуском ракет Илона Маска

    Ростех сообщил о сбое в работе ряда механизмов при тестовом испытании первой российской газовой турбины большой мощности -110М. По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в этом нет ничего страшного.

    «Когда придумывают что-то новое, всегда бывают неудачи. Тут ничего страшного нет. У Илона Маска сколько ракет упало? Я не техник, но в целом могу утверждать, что неудача при испытаниях — это тоже опыт», — сказал специалист по национальной энергетической безопасности Федеральному агентству новостей.

    Игорь Юшков напомнил, что первую газовую турбину большой мощности ГТД-110М в России начали строить после присоединения Крыма, когда немецкая компания Siemens отказалась поставлять на черноморский полуостров свои турбины, а альтернативы, кроме General Electric, у нас не было.

    «Грубо говоря, санкции показали, что такие турбины нам не у кого покупать, а сами мы их не производим. Поэтому и началась эта история: «А давайте свое придумаем». Но тут, конечно, надо сказать, что немецкий концерн не поставляет эти турбины только в Крым, а на остальную территорию России — пожалуйста. Недавно, например, Siemens заключила контракт на поставку турбин для чеченской электростанции. А с газовыми турбинами собственного производства будет не так просто выйти на мировой рынок, потому что там большая конкуренция. А наш внутренний рынок при этом не такой большой, у нас не так много электростанций строится, чтобы производство турбин было рентабельным», — отметил эксперт.

    По мнению Игоря Юшкова, крымская история показала, что России надо уметь технически производить любой тип турбин, но прежде чем налаживать большое производство, необходимо найти рынок сбыта и подумать, какие конкурентные преимущества помогут российским турбинам быть более привлекательными для потребителей, чем продукция того же General Electric или Siemens.

    «То есть надо ориентироваться не только на внутренние потребности, но и на внешний рынок», — пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    Напомним, по словам источника в Объединенной двигателестроительной корпорации, испытания первой российской газовой турбины пришлось остановить до устранения всех неполадок. «Это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным», отметили в Ростехе.

    Автор: Марина Степанова
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