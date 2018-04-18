«Волга-Днепр» объявила о своем решении по транспортировкам военных грузов НАТО

Москва, 18 апреля. Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» не станет принимать участие в тендере на контракт с НАТО по перевозке военных грузов. Об этом Федеральному агентству новостей заявил представитель департамента внешних связей ГК «Волга-Днепр».

«Следуя стратегии, Группа «Волга-Днепр» фокусируется на коммерческом гражданском секторе, расширяет спектр нишевых продуктов, — сообщили ФАН в департаменте внешних связей авиакомпании. — Мы планомерно сокращаем свое присутствие на рынке транспортировки военных грузов, соблюдая все ранее данные обязательства».

При этом «Волга-Днепр» готова к участию в программах по ликвидации последствий природных катастроф и ЧС, а также сотрудничеству со всеми организациями по линии транспортировки гуманитарных грузов. Компания «фокусируется на коммерческом гражданском секторе».

Напомним, что информацию о том, что с 1 января 2019 данная ГК «Волга-Днепр» не будет предоставлять НАТО услуги по перевозкам на транспортных самолетах Ан-124-100 «Руслан», распространило со ссылкой на анонимный источник французское издание Challenges.