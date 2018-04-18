Меню
Экономика
«Волга-Днепр» объявила о своем решении по транспортировкам военных грузов НАТО
Новороссия
В ДНР заявили, что Киев отказался привлекать Красный Крест к выплате пенсий в Донбассе
Следующая новость
Загрузка...

    «Волга-Днепр» объявила о своем решении по транспортировкам военных грузов НАТО

      /  Обновлено: 
    75

    «Волга-Днепр» объявила о своем решении по транспортировкам военных грузов НАТО

    Москва, 18 апреля. Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» не станет принимать участие в тендере на контракт с НАТО по перевозке военных грузов. Об этом Федеральному агентству новостей заявил представитель департамента внешних связей ГК «Волга-Днепр».

    «Следуя стратегии, Группа «Волга-Днепр» фокусируется на коммерческом гражданском секторе, расширяет спектр нишевых продуктов, — сообщили ФАН в департаменте внешних связей авиакомпании. — Мы планомерно сокращаем свое присутствие на рынке транспортировки военных грузов, соблюдая все ранее данные обязательства».

    При этом «Волга-Днепр» готова к участию в программах по ликвидации последствий природных катастроф и ЧС, а также сотрудничеству со всеми организациями по линии транспортировки гуманитарных грузов. Компания «фокусируется на коммерческом гражданском секторе».

    Напомним, что информацию о том, что с 1 января 2019 данная ГК «Волга-Днепр» не будет предоставлять НАТО услуги по перевозкам на транспортных самолетах Ан-124-100 «Руслан», распространило со ссылкой на анонимный источник французское издание Challenges.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    2538
    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    16:55   18 Апреля 2018
    230
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    1662
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    17806