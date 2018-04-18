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«Киеву не стоит увлекаться»: в НАТО осадили размечтавшегося о членстве Порошенко
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    «Киеву не стоит увлекаться»: в НАТО осадили размечтавшегося о членстве Порошенко

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    «Киеву не стоит увлекаться»: в НАТО ответили на требования Порошенко

    Киев, 18 апреля. Предоставление Украине «партнерства усиленных возможностей», на чем настаивает президент Петр Порошенко, не приближает страну к членству в военно-политическом блоке НАТО. Об этом заявила заместитель генсека альянса Роуз Геттемюллер. 

    Петр Порошенко заявил ранее, что Киев будет настаивать на предоставлении «программы усиленных возможностей», в НАТО. Однако в блоке отметили, что это не приблизит Украину к вхождению в Североатлантический альянс. 

    «Страны-союзники учтут это стремление. Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО», — прокомментировала Геттемюллер.

    Она осадила Киев, отметив, что данная программа была разработана специально для «очень важных партнеров» НАТО  — Австралии и Иордании, которые даже не планируют становиться частью блока. Заместитель генсека призвала Порошенко не делать поспешных выводов и не мечтать о скором вступлении в блок. Участие в программе говорит лишь о тесном взаимодействии. 

    «По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет!» — резюмировала Геттемюллер.

    Автор: Ирина Селезнева
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