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Ультиматум по-одесски: офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко возвращением в Крым
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    Ультиматум по-одесски: офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко возвращением в Крым

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    Ультиматум по-одесски: офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко возвращением в Крым

    17 апреля одесское издание «Думская» опубликовало обращение к президенту Украины Петру Порошенко от группы офицеров военно-морских сил Украины, решивших в 2014 году «сохранить верность украинскому флагу» и покинуть Крым. Они жаловались на нерешенность «квартирного вопроса», апеллировали к своим наградам, полученным в т. н. «зоне АТО», и дерзко угрожали Киеву: если к ним не прислушаются, они перейдут… в российское гражданство.

    Собственно, ничего неожиданного в этом послании не было. Скорее, удивительным стоит считать тот факт, что подобное письмо украинских офицеров появилось только сейчас…

    За что боролись…

    Поясним подробнее, о чем идет речь.

    35 офицеров ВМСУ, в основном старшие офицеры, попросили верховного главнокомандующего обратить наконец-то внимание на ситуацию с обеспечением «крымчан» жильем. То есть озаботиться предоставлением украинским офицерам, перебравшимся в 2014 году из Крыма на материковую часть Украины, какого-то жилья взамен оставленного на полуострове.

    Примерный перевод:

    «Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы. Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами… Все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты… Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны».

    Ультиматум по-одесски: офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко возвращением в Крым

    Ну и, пожалуй, самая интересная часть послания, больше напоминающая ультиматум:

    «Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса».

    Реакция Порошенко на это «письмо украинскому султану» пока не известна. Ехидные же комментарии офицеров российского Черноморского флота в отношении опубликованного «Думской» послания сводятся к известной аксиоме «За что боролись, на то и напоролись».

    Во времена оны, когда после появления указа № 209 «О неотложных мерах по строительству вооруженных сил» президента Леонида Кравчука, часть офицеров ВМФ России подалась под украинский флаг, сделали они это, в первую очередь, в погоне за карьерными и материальными благами. Секретом это никаким не было, чем и объясняется хлесткое прозвище «первопредатели», данное первым офицерам ВМСУ офицерами российскими.

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    Действительно, на первых порах жилось офицерам ВМСУ, на фоне откровенно брошенных Москвой на произвол судьбы в «лихие девяностые» офицеров-черноморцев, неплохо. Но все, как известно, меняется и возвращается на круги своя. Придя в себя после угара «девяностых», Россия начала строить для личного состава ЧФ новое жилье.

    Примечательно, что в начале этого процесса заметную роль сыграл тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Надо сказать, что черноморцы, не избалованные заботой родного государства и прекрасно помнившие, как после вывода советских войск из Восточной Европы часть наших офицеров была вынуждена года жить чуть ли не на пустырях, доброе начинание столичного мэра оценили по достоинству…

    Ультиматум по-одесски: офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко возвращением в Крым

    С назначением Сергея Шойгу министром обороны заботе об обеспечении офицеров ВС РФ достойным жильем стало уделяться все больше внимания. Затем настал черед закладки для ЧФ новых кораблей. Ну, а в 2014 году случилось воссоединение России с Крымом, после чего порядка 8 тысяч военнослужащих из числа личного состава ВМСУ предпочли остаться в Крыму.

    Иными словами, подавляющая часть украинских моряков, расквартированных на территории полуострова, там же и остались. Из числа же тех 3500 моряков, которые, по украинским данным, все же Крым покинули, значительная часть позже решила вернуться. Только в 2015 году из ВМСУ «испарилось» 559 человек!

    Причем этот процесс, мрачно трактуемый Киевом как «массовое дезертирство», де-факто продолжается до сих пор. Насмотревшись на то, в каких условиях им предлагается нести службу на новом месте (низкие оклады, плохое питание, проживание в «хибарах» и т.д.), даже моряки-уроженцы Западной Украины берут ноги в руки и «утекают» в Крым.

    «Беги, дядь Мить, беги!..»

    Повторимся, ничего неожиданного в этом нет. ВМСУ изначально создавались Киевом в русле одной-единственной стратегической концепции — «шоб було». Это обстоятельство, дополненное хроническим недофинансированием, с самого начала обрекло ВМСУ на неизбежную деградацию.

    Показательный факт: за вычетом прочего колоссального количества имущества флота, Украина из числящихся к моменту раздела в составе Краснознаменного Черноморского флота 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств получила 137. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, однако факт есть факт — ВМСУ получили 137 плавединиц. В итоге к концу 2012 года эта армада «ужалась» до 2—3 десятков плавединиц! Все остальное было распродано, сдано в металлолом, проржавело насквозь, утонуло или оказалось просто заброшенным, как недостроенный ракетный крейсер «Адмирал флота Лобов» — систершип знаменитого флагмана КЧФ, ракетного крейсера «Москва».

    «Крымская весна» практически добила ВМСУ, ужав их находящийся в строю корабельный состав до количества вымпелов, которое можно было пересчитать по пальцам одной руки. Да, с началом т.н. «АТО» Киеву пришлось все же вкладывать в ВМСУ деньги. Вот только пошли они в первую очередь на пополнение штатов подразделений морской пехоты, которую можно было использовать в «зоне АТО». Все же остальное: корабли, береговая инфраструктура ВМСУ, а также жилье для украинских офицеров — привычно «осталось за кадром».

    Ультиматум по-одесски: офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко возвращением в Крым

    Военно-морские силы Украины как были «падчерицей» ВСУ, так ею и остались. Иначе и быть не могло просто по той причине, что, помимо пресловутой «политической воли», для поддержания на плаву флота нужны еще и деньги. И не просто деньги, а очень много денег. Которых у Киева просто нет — по крайней мере, для ВМСУ.

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    Поэтому ждать, что командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко в ближайшее время вручит своим офицерам ключи от новеньких квартир, было бы чистой утопией. Он вот уже который год не может наскрести денег на то, чтобы подготовить команды и перегнать в Одессу из Штатов пару отдаваемых Украине «за просто так» катеров б/у, а тут какие-то квартиры…

    Словом, единственное, что в сложившейся ситуации мы можем посоветовать офицерам ВМСУ, так это обратить самое пристальное внимание на цитату из кинофильма «Любовь и голуби»: «Беги, дядь Мить, беги!..» Судя по письму моряков Порошенко, это руководство к действию с каждым днем становится для украинских офицеров все более и более актуальным.

    Автор: Андрей Союстов
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