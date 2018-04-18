Ультиматум по-одесски: офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко возвращением в Крым

17 апреля одесское издание «Думская» опубликовало обращение к президенту Украины Петру Порошенко от группы офицеров военно-морских сил Украины, решивших в 2014 году «сохранить верность украинскому флагу» и покинуть Крым. Они жаловались на нерешенность «квартирного вопроса», апеллировали к своим наградам, полученным в т. н. «зоне АТО», и дерзко угрожали Киеву: если к ним не прислушаются, они перейдут… в российское гражданство.

Собственно, ничего неожиданного в этом послании не было. Скорее, удивительным стоит считать тот факт, что подобное письмо украинских офицеров появилось только сейчас…

За что боролись…

Поясним подробнее, о чем идет речь.

35 офицеров ВМСУ, в основном старшие офицеры, попросили верховного главнокомандующего обратить наконец-то внимание на ситуацию с обеспечением «крымчан» жильем. То есть озаботиться предоставлением украинским офицерам, перебравшимся в 2014 году из Крыма на материковую часть Украины, какого-то жилья взамен оставленного на полуострове.

Примерный перевод:

«Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы. Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами… Все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты… Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны».

Ну и, пожалуй, самая интересная часть послания, больше напоминающая ультиматум:

«Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса».

Реакция Порошенко на это «письмо украинскому султану» пока не известна. Ехидные же комментарии офицеров российского Черноморского флота в отношении опубликованного «Думской» послания сводятся к известной аксиоме «За что боролись, на то и напоролись».

Во времена оны, когда после появления указа № 209 «О неотложных мерах по строительству вооруженных сил» президента Леонида Кравчука, часть офицеров ВМФ России подалась под украинский флаг, сделали они это, в первую очередь, в погоне за карьерными и материальными благами. Секретом это никаким не было, чем и объясняется хлесткое прозвище «первопредатели», данное первым офицерам ВМСУ офицерами российскими.

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Действительно, на первых порах жилось офицерам ВМСУ, на фоне откровенно брошенных Москвой на произвол судьбы в «лихие девяностые» офицеров-черноморцев, неплохо. Но все, как известно, меняется и возвращается на круги своя. Придя в себя после угара «девяностых», Россия начала строить для личного состава ЧФ новое жилье.

Примечательно, что в начале этого процесса заметную роль сыграл тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Надо сказать, что черноморцы, не избалованные заботой родного государства и прекрасно помнившие, как после вывода советских войск из Восточной Европы часть наших офицеров была вынуждена года жить чуть ли не на пустырях, доброе начинание столичного мэра оценили по достоинству…

С назначением Сергея Шойгу министром обороны заботе об обеспечении офицеров ВС РФ достойным жильем стало уделяться все больше внимания. Затем настал черед закладки для ЧФ новых кораблей. Ну, а в 2014 году случилось воссоединение России с Крымом, после чего порядка 8 тысяч военнослужащих из числа личного состава ВМСУ предпочли остаться в Крыму.

Иными словами, подавляющая часть украинских моряков, расквартированных на территории полуострова, там же и остались. Из числа же тех 3500 моряков, которые, по украинским данным, все же Крым покинули, значительная часть позже решила вернуться. Только в 2015 году из ВМСУ «испарилось» 559 человек!

Причем этот процесс, мрачно трактуемый Киевом как «массовое дезертирство», де-факто продолжается до сих пор. Насмотревшись на то, в каких условиях им предлагается нести службу на новом месте (низкие оклады, плохое питание, проживание в «хибарах» и т.д.), даже моряки-уроженцы Западной Украины берут ноги в руки и «утекают» в Крым.

«Беги, дядь Мить, беги!..»

Повторимся, ничего неожиданного в этом нет. ВМСУ изначально создавались Киевом в русле одной-единственной стратегической концепции — «шоб було». Это обстоятельство, дополненное хроническим недофинансированием, с самого начала обрекло ВМСУ на неизбежную деградацию.

Показательный факт: за вычетом прочего колоссального количества имущества флота, Украина из числящихся к моменту раздела в составе Краснознаменного Черноморского флота 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств получила 137. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, однако факт есть факт — ВМСУ получили 137 плавединиц. В итоге к концу 2012 года эта армада «ужалась» до 2—3 десятков плавединиц! Все остальное было распродано, сдано в металлолом, проржавело насквозь, утонуло или оказалось просто заброшенным, как недостроенный ракетный крейсер «Адмирал флота Лобов» — систершип знаменитого флагмана КЧФ, ракетного крейсера «Москва».

«Крымская весна» практически добила ВМСУ, ужав их находящийся в строю корабельный состав до количества вымпелов, которое можно было пересчитать по пальцам одной руки. Да, с началом т.н. «АТО» Киеву пришлось все же вкладывать в ВМСУ деньги. Вот только пошли они в первую очередь на пополнение штатов подразделений морской пехоты, которую можно было использовать в «зоне АТО». Все же остальное: корабли, береговая инфраструктура ВМСУ, а также жилье для украинских офицеров — привычно «осталось за кадром».

Военно-морские силы Украины как были «падчерицей» ВСУ, так ею и остались. Иначе и быть не могло просто по той причине, что, помимо пресловутой «политической воли», для поддержания на плаву флота нужны еще и деньги. И не просто деньги, а очень много денег. Которых у Киева просто нет — по крайней мере, для ВМСУ.

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Поэтому ждать, что командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко в ближайшее время вручит своим офицерам ключи от новеньких квартир, было бы чистой утопией. Он вот уже который год не может наскрести денег на то, чтобы подготовить команды и перегнать в Одессу из Штатов пару отдаваемых Украине «за просто так» катеров б/у, а тут какие-то квартиры…

Словом, единственное, что в сложившейся ситуации мы можем посоветовать офицерам ВМСУ, так это обратить самое пристальное внимание на цитату из кинофильма «Любовь и голуби»: «Беги, дядь Мить, беги!..» Судя по письму моряков Порошенко, это руководство к действию с каждым днем становится для украинских офицеров все более и более актуальным.