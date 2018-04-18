Вице-спикер Госдумы: Отсрочка санкций США не повлияет на принятие контрсанкционного проекта

Москва, 18 апреля. Решение властей США об отсрочке новых антироссийских санкций не повлияет на сроки и ход рассмотрения Госдумой контрсанкционного законопроекта. Об этом заявил первый вице-спикер Государственной Думы Иван Мельников.

Накануне американские СМИ сообщали, что Белый дом уведомил посольство РФ в Вашингтоне об отсутствии планов вводить новые санкции против России. В МИД России.

«Решение США отложить введение новых санкций против РФ не скажется на сроках и ходе рассмотрения контрсанкционного законопроекта, так как он был внесен в качестве ответа на предыдущий пакет ограничительных мер», — сказал Мельников.

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США расширило список антироссийских санкций, добавив в него несколько российских бизнесменов и компаний. 15 апреля власти США заявили о готовности ввести новые ограничения в отношении российских компаний, сотрудничающих с властями Сирии.