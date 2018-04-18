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Эксперт рассказал, как Россия сотрудничает с Африкой в борьбе с ВИЧ
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    Эксперт рассказал, как Россия сотрудничает с Африкой в борьбе с ВИЧ

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    Эксперт рассказал, как Россия сотрудничает с Африкой в борьбе с ВИЧ

    Москва, 18 апреля. Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии стартовала в среду в Москве.

    Организаторами мероприятия, в котором принимают участие более 3 тыс. делегатов, выступают Роспотребнадзор и ООН.  Главной целью конференции является обсуждения мер по борьбе со смертельно опасным заболеванием и предотвращению его распространения. Как отметила глава Роспотребнадзора Анны Попова, Россия вносит свой существенный вклад в профилактику, контроль и надзор за ВИЧ. Так, например, российские медики регулярно направляются в Африку, чтобы помогать местным медикам.

    По словам эксперта Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергея Простакова, Россия в последнее время уделяет много внимания укреплению связей с африканским регионом. В частности, РФ активно налаживает контакты с Мадагаскаром. Причем речь в данном случае идет о сотрудничестве в самых разных сферах — от экономики до медицины.

    «Наша страна имеет огромный опыт работы с африканскими странами, сеть давно налаженных контактов и требуемые для работы в специфических и сложных условиях компетенции. Кроме того, в России имеются большие образовательные и научные ресурсы в медицинской сфере», — приводит слова Простакова iReactor.

    Автор: Антон Соколов
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