Эксперт рассказал, как Россия сотрудничает с Африкой в борьбе с ВИЧ

Москва, 18 апреля. Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии стартовала в среду в Москве.

Организаторами мероприятия, в котором принимают участие более 3 тыс. делегатов, выступают Роспотребнадзор и ООН. Главной целью конференции является обсуждения мер по борьбе со смертельно опасным заболеванием и предотвращению его распространения. Как отметила глава Роспотребнадзора Анны Попова, Россия вносит свой существенный вклад в профилактику, контроль и надзор за ВИЧ. Так, например, российские медики регулярно направляются в Африку, чтобы помогать местным медикам.

По словам эксперта Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергея Простакова, Россия в последнее время уделяет много внимания укреплению связей с африканским регионом. В частности, РФ активно налаживает контакты с Мадагаскаром. Причем речь в данном случае идет о сотрудничестве в самых разных сферах — от экономики до медицины.