«Зенит» отказался от покупки Смолова

Санкт-Петербург, 18 апреля. Руководство петербургского «Зенита» приняло решение отказаться от попыток приобрести нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

По информации Федерального агентства новостей, клуб больше не намерен возвращаться к переговорам о приобретении основного форварда сборной России. По словам источника, отношения «Зенита» и «Краснодара» в то же время остаются деловыми. В частности, клубы планируют обсуждать возможный переход полузащитника Олега Шатова, принадлежащего сине-бело-голубым, но выступающего за «быков» на правах аренды. Кроме того, «Зенит» рассчитывает договориться с краснодарской командой о переходе Сергея Петрова, который начинал свою карьеру в Петербурге.

Отметим, Федор Смолов находится в сфере интересов «Зенита» уже несколько лет — впервые о возможном трансфере нападающего заговорили в январе 2016 года. Минувшей зимой петербургский клуб сделал несколько предложений по игроку, однако не смог удовлетворить финансовые запросы «Краснодара», который к тому же не хотел отпускать свою главную звезду в стан конкурента.

Напомним, Смолов выступает за «Краснодар» с лета 2015 года. С тех пор на его счету 96 матчей, 61 гол и 18 передач во всех турнирах. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются дортмундская «Боруссия», а также английские «Вест Хэм» и «Эвертон».