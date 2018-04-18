Здесь живут наши люди: Лукашенко в Кишиневе заностальгировал по СССР

Кишинев, 18 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Молдавии живут «близкие, наши люди». Во время посещения Кишинева Лукашенко признался, что именно в Молдавии испытывает сильную ностальгию по Советскому Союзу.

«Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена… не могу избавиться от той мысли, что здесь живут близкие люди, прямо скажу — наши люди», — сказал Лукашенко. Его цитируют молдавские СМИ.

Отметим, 18 апреля глава Белоруссии провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. Напомним также, что в конце марта Лукашенко заявил, что российский народ всегда останется братским для белорусов, несмотря на все имеющиеся разногласия.