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Политика
Здесь живут наши люди: Лукашенко в Кишиневе заностальгировал по СССР
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    Здесь живут наши люди: Лукашенко в Кишиневе заностальгировал по СССР

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    Здесь живут наши люди: Лукашенко в Кишиневе заностальгировал по СССР

    Кишинев, 18 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Молдавии живут «близкие, наши люди». Во время посещения Кишинева Лукашенко признался, что именно в Молдавии испытывает сильную ностальгию по Советскому Союзу.

    «Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена… не могу избавиться от той мысли, что здесь живут близкие люди, прямо скажу — наши люди», — сказал Лукашенко. Его цитируют молдавские СМИ.

    Отметим, 18 апреля глава Белоруссии провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. Напомним также, что в конце марта Лукашенко заявил, что российский народ всегда останется братским для белорусов, несмотря на все имеющиеся разногласия.

     

    Автор: Федор Веснин
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